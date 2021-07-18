Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Эксперты назвали справедливый курс рубля

Эксперты назвали справедливый курс рубля

18 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Эксперты назвали справедливый курс рубля 1neof.ru
Специалисты считают его недооцененным

 Рост рублевой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооцененности рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Большинство из них считают справедливым курс в 60-70 рублей за доллар.

Рублевая цена нефти марки Brent (произведение ее долларовой цены на курс доллара к рублю) уже несколько недель держится на рекордных высотах, иногда превышая 5650 рублей. Такой высокий уровень может сигнализировать о недооцененности рубля. То есть, если бы курс доллара был ниже, то и рублевая цена нефти — тоже, рассуждают эксперты.

Судя по нефти, рубль недооценен

Рубль является одной из самых недооцененных валют в мире, и дело даже не в высокой цене нефти, а в сильных фундаментальных параметрах, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". У России положительное сальдо торгового баланса, положительное сальдо счета текущих операций и весьма небольшой внешний долг, поясняет он.
"Мы привыкли к тому, что нефть стоила 3000-3500 рублей за баррель. Однако в последние несколько лет курс рубля перестал коррелировать с ценой нефти. Частично в этом виновато бюджетное правило. Фактически высокая цена нефти стала негативно сказываться на курсе рубля. Чем дороже нефть, тем больше средств направляется Минфином на покупку валюты, что давит на рубль", — рассуждает Кочетков.

Если судить исключительно с позиций экономической теории, то рубль выглядит недооцененным, соглашается Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит".

-Нейтральность платежного баланса держится не только на оттоке капитала из страны, но и на валютных интервенциях ЦБ в рамках бюджетного правила. В условиях геополитической напряженности и ухода иностранных инвесторов из ОФЗ это оказывает на рубль дополнительное давление, — говорит он.

Где "справедливый" уровень?

По оценке Валерия Вайсберга из ИК "Регион", приемлемой для бюджета можно считать рублевую цену на нефть порядка 3800-4200 рублей за баррель. Можно предположить, что по мере устранения пандемических дисбалансов рублевая цена на нефть вернется к уровню 4500 рублей за баррель, добавляет он. При текущих долларовых ценах — около 73 долларов за баррель — это предполагает курс на уровне 61,6 рубля за доллар.

При текущих ценах на сырье более справедливым был бы курс около 65 рублей за доллар, считает Кочетков.

-Впрочем, когда ЦБ России завершит цикл повышения ключевой ставки, можно рассчитывать на увеличение притока инвестиций на рынок долговых обязательств, что позитивно отразится и на курсе рубля, позволив преодолеть негативное влияние бюджетного правила, — добавил он.

При текущих нефтяных ценах доллар вполне мог бы торговаться на уровне 70 рублей и ниже, считает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

-Для сравнения: в январе 2020 года при цене на нефть 68 долларов валюта США стоила около 62 рублей. Сегодня цена на нефть выше 75 долларов, однако укрепление российской валюты сдержанное. Это может быть связано с геополитическим дисконтом и покупкой валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, — отметил он.

Если гипотетически представить ситуацию полной стабилизации внешнеполитической ситуации и восстановления притока капитала в страну одновременно с прекращением закупок валюты со стороны ЦБ, то для курса оптимальным будет коридор в 50-60 рублей за доллар, оценивает Окромчедлишвили. Особенно если учитывать, что в России куда более привлекательные реальные ставки (с учетом инфляции) в сравнении с США, где они глубоко отрицательны, добавил аналитик.

Новое равновесие?

Возвращаясь к реалиям, Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" отмечает, что курс уже достиг нового равновесия в диапазоне 70-75 рублей за доллар. Фундаментальных факторов, которые выбили бы его из этого коридора, сейчас нет; бюджет, экспортеры и импортеры уже адаптировались к текущему уровню, считает он.

-Какого-то конкретного "справедливого" уровня для участников рынка не существует, — это скорее эмоциональная оценка курса и ситуации в экономике", — отметил аналитик.

-Производителям и экспортерам сырья выгодно не постоянное ослабление рубля, как иногда утверждают, а, как и всем предпринимателям, рост доходов. Важное условие для этого — не какой-то конкретный уровень, а относительно стабильный курс и умеренная инфляция, — добавил Ващенко.

Аналитик ожидает, что до конца года курс останется в диапазоне 73-75 рублей за доллар.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 1

15 часов назад горожанин
Если все быстро дорожает, значит рубль должен падать, а не стоять на месте, в противном случае он после стояния просто рухнет как в 2008 и 2014 годах.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выпил и пошел: появились подробности происшествия с тепловозом в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд» Читать
сегодня
Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев Читать
16 июля
Эвакуировали за 48 часов: таинственный поселок Коми, которого нет на карте, до сих пор хранит жуткую тайну Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
10 июля
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru