Эксперт рассказал, зачем нужен кнопочный телефон в наши дни

Чем умнее устройство, тем легче с его помощью взломать персональные данные человека, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств - выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности, - сказал эксперт.

С кнопочного телефона невозможно украсть данные о местоположении, а также фото, сообщения и сведения о звонках. Помимо этого, старый аппарат не будет собирать информацию для показа рекламы, что тоже уменьшает риски различных утечек, отмечает Щельцин.

Сегодня на рынке есть дешевые и удобные аппараты с надежной батареей. Можно и вовсе отказаться от соцсетей и интернета, ведь основное средство авторизации в различных сервисах – это SMS-сообщения. Их поддерживает любой телефон.