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Эксперт рассказал, как лето влияет на сексуальную активность россиян

Эксперт рассказал, как лето влияет на сексуальную активность россиян

25 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Эксперт рассказал, как лето влияет на сексуальную активность россиян pixabay.com
Жара негативно влияет на влечение

Сексолог Александр Полеев объяснил, как жаркая погода сказывается на сексуальной активности россиян. Об этом сообщают «РИА Новости».

Специалист подчеркнул, что пик сексуальной активности из-за российского климата приходится на лето.

-Зимой, конечно, тоже случаются и романы, и увлечения, и очень страстные романы, но когда ты в трех парах колготок и дубленке, то страсти, конечно, выглядят намного скромнее, — отметил специалист.

Однако врач обращает внимание на аномальную жару, которая зафиксирована во многих регионах России текущим летом. По словам сексолога, мужское влечение в такую погоду несколько снижается. Негативно она влияет и на женщин.

-Такая температура, безусловно, действует и на женщин: снижает и влечение, и желание флиртовать, и желание кокетничать, — добавил он.

Вместе с тем жара вынуждает женщин одеваться более откровенно, что должно поспособствовать повышению интереса со стороны мужчин. В конечном счете, погода не должна стать помехой для образования новых пар, подытожил эксперт.

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