Эксперт рассказал, как лето влияет на сексуальную активность россиян

Эксперт рассказал, как лето влияет на сексуальную активность россиян25 июля 2021
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Жара негативно влияет на влечение
Сексолог Александр Полеев объяснил, как жаркая погода сказывается на сексуальной активности россиян. Об этом сообщают «РИА Новости».
Специалист подчеркнул, что пик сексуальной активности из-за российского климата приходится на лето.
-Зимой, конечно, тоже случаются и романы, и увлечения, и очень страстные романы, но когда ты в трех парах колготок и дубленке, то страсти, конечно, выглядят намного скромнее, — отметил специалист.
Однако врач обращает внимание на аномальную жару, которая зафиксирована во многих регионах России текущим летом. По словам сексолога, мужское влечение в такую погоду несколько снижается. Негативно она влияет и на женщин.
-Такая температура, безусловно, действует и на женщин: снижает и влечение, и желание флиртовать, и желание кокетничать, — добавил он.
Вместе с тем жара вынуждает женщин одеваться более откровенно, что должно поспособствовать повышению интереса со стороны мужчин. В конечном счете, погода не должна стать помехой для образования новых пар, подытожил эксперт.
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