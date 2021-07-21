«Экономят на транспорте»: гробы в сыктывкарский морг носят прямо по улицам

Горожан беспокоит неприятное зрелище
«Экономят на транспорте»: гробы в сыктывкарский морг носят прямо по улицам21 июля 2021
Фото очевидца
Сыктывкарцы заметили, как по улицам города люди носят гробы на руках, без транспорта.
Местная жительница утверждает, что уже который день замечает, как по улице Пушкина и Гаражной рабочие носят гробы и кресты из цеха в морг.
- Зрелище крайне неприятное. Видимо, экономят на транспорте, - сообщает сыктывкарка.
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21 июля 2021, 16:17
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