Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
«Долго еще будут издеваться?»: работники Жешартского ЛПК возмутились установкой алкотестера на входе

«Долго еще будут издеваться?»: работники Жешартского ЛПК возмутились установкой алкотестера на входе

24 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 6+
«Долго еще будут издеваться?»: работники Жешартского ЛПК возмутились установкой алкотестера на входе Фото очевидца
Пресс-служба завода не прокомментировала ситуацию

Недавно на входе в Жешартский ЛПК установили алкотестеры. Каждый раз перед началом смены работники должны проходить через него и измеряться. Многих это возмутило.

Местные жители обозвали это действо "поцелуй рамку и иди работать". Многие отмечают, что такие установки недопустимы в ковидное время - перед тестером образуется большая очередь, все работники ЛПК без масок. Также поднимается вопрос об эпидемиологической безопасности - ведь через один тестер проходит большое количество людей, а они никак не обрабатываются.

- В руководстве долго будут над рабочими и охраной издеваться? Эта ситуация возмущает всех: от простых работников до начальников цехов. Люди тупо на работу опаздывают. Мёрзнут. Теперь им раньше вставать и идти на 12-часовую смену, и намного позже быть дома. Как будто дома дел нет, ни детей, ни семьи, - заявил местный житель Дмитрий Новожилов.

Работники ЛПК отмечают, что как таковых проблем с алкоголем на предприятии нет.

- Повального пьянства там никогда не было. Но с остаточным, после какого нибудь банкета, работники были. Думаю, установки в том, чтобы:

  • сэкономить на зарплатах через лишение премии, а планка там, как говорят работники, 0 промилле (вроде у ГАИ выше планка для водителей);  
  • освободить часть рабочих мест для завоза осуждённых, - поделился Дмитрий.

21 сентября мы обратились в пресс-службу Жешартского ЛПК за комментарием по ситуации. На момент публикации ответа не поступило.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми прорабатывают наказание для «зайцев» в автобусах Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе Читать
22 сентября
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Читать
21 сентября
«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону

Новости России и мира

вчера
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров
22 сентября
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение
21 сентября
Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу
20 сентября
В Перми открыли стрельбу в университете
14 сентября
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru