«Долго еще будут издеваться?»: работники Жешартского ЛПК возмутились установкой алкотестера на входе

«Долго еще будут издеваться?»: работники Жешартского ЛПК возмутились установкой алкотестера на входе24 сентября 2021
Фото очевидца
Пресс-служба завода не прокомментировала ситуацию
Недавно на входе в Жешартский ЛПК установили алкотестеры. Каждый раз перед началом смены работники должны проходить через него и измеряться. Многих это возмутило.
Местные жители обозвали это действо "поцелуй рамку и иди работать". Многие отмечают, что такие установки недопустимы в ковидное время - перед тестером образуется большая очередь, все работники ЛПК без масок. Также поднимается вопрос об эпидемиологической безопасности - ведь через один тестер проходит большое количество людей, а они никак не обрабатываются.
- В руководстве долго будут над рабочими и охраной издеваться? Эта ситуация возмущает всех: от простых работников до начальников цехов. Люди тупо на работу опаздывают. Мёрзнут. Теперь им раньше вставать и идти на 12-часовую смену, и намного позже быть дома. Как будто дома дел нет, ни детей, ни семьи, - заявил местный житель Дмитрий Новожилов.
Работники ЛПК отмечают, что как таковых проблем с алкоголем на предприятии нет.
- Повального пьянства там никогда не было. Но с остаточным, после какого нибудь банкета, работники были. Думаю, установки в том, чтобы:
- сэкономить на зарплатах через лишение премии, а планка там, как говорят работники, 0 промилле (вроде у ГАИ выше планка для водителей);
- освободить часть рабочих мест для завоза осуждённых, - поделился Дмитрий.
21 сентября мы обратились в пресс-службу Жешартского ЛПК за комментарием по ситуации. На момент публикации ответа не поступило.
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24 сентября 2021, 15:43
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