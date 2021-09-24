Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Дев ждут сюрпризы, а Львов – неприятности: гороскоп на 25 сентября

Дев ждут сюрпризы, а Львов – неприятности: гороскоп на 25 сентября

24 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Дев ждут сюрпризы, а Львов – неприятности: гороскоп на 25 сентября Фото из архива PG11.ru
Узнайте, что приготовили вам звезды

Овен

Можно ожидать приятных сюрпризов и подарков. Возможны и серьезные траты, но деньги будут потрачены не зря. Благодаря обаянию и хитрости вы можете добиться хороших результатов в переговорах.

Телец

В этот день вы сможете уговорить кого угодно на что угодно. Ваше красноречие и обаяние будет на высоте. Вы будете излучать оптимизм и этим притягивать окружающих. Будьте осторожны с электроприборами.

Близнецы

Сегодня будете изобретательны не только вы, но и ваше окружение. Поездки будут очень благоприятны, вероятен успех в торговых операциях и научной деятельности. Если нужно для дела, проявите хитрость.

Рак

На работе все будет идти отлично, особенно в финансовом плане. Вероятно заключение выгодного контракта. В целом день хорош для активных действий и достижения ближайших целей. Проявите благородство и снисхождение к окружающим. Возможно, скоро придется обращаться к ним за помощью.

Лев

Несмотря на все препятствия, которые будут вставать на пути, ваша энергичность и настойчивость даст хорошие результаты. Возможно продвижение по служебной лестнице. Действуйте смелее, отстаивайте свое мнение.

Дева

В этот день возможны неожиданные сюрпризы и подарки. Есть шанс выигрыша, поэтому попробуйте поучаствовать в лотерее. Возможны внезапные знакомства, находки. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения.

Весы

Пытаясь добиться своего, изменить что-то в своей жизни, вы должны умело распорядиться своими ресурсами. В противном случае ситуация может обернуться драматически, если вы к ней не готовы.

Скорпион

Удержитесь от неправедных действий, которыми вы можете обидеть других людей. Но не следует и потакать нерадивым людям. Лучше не иметь с ними дел и прекратить отношения.

Стрелец

Общаясь с людьми, будьте терпимы и деликатны. Импульсивные действия и резкие высказывания могут стать причиной того, что у вас появится серьезный враг. Не допускайте конфликтов с начальством и чиновниками.

Козерог

Наметится поворот в нужную сторону в отношениях с деловыми партнерами. Только приложите немного усилий и наметьте план действий. Можно легко заработать определенную сумму.

Водолей

Пытаясь добиться своей цели, не прибегайте к обману, он будет раскрыт и все обернется против вас. Это нанесет большой урон вашей репутации. Не попадайте под чужое влияние и не отзывайтесь на сомнительные просьбы, иначе вас просто используют.

Рыбы

Займитесь земными делами, не стройте заоблачные планы. Лучше завершить мелкие дела, навести порядок в финансовых вопросах. Не следует что-либо покупать и вкладывать деньги, в выигрыше будете не вы.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми прорабатывают наказание для «зайцев» в автобусах Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе Читать
22 сентября
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Читать
21 сентября
«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону

Новости России и мира

вчера
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров
22 сентября
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение
21 сентября
Врач рассказал, с какими симптомами простуды нельзя ходить на работу
20 сентября
В Перми открыли стрельбу в университете
14 сентября
В России предложили давать по три выходных после вакцинации от ковида
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru