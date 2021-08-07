В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд

В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд07 августа 2021
Фото из архива PG11.ru
По мнению депутата, это поможет вытащить страну из кризиса
Российская экономика может восстановиться путем увеличения рабочей недели. Об этом в беседе с URA.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
По мнению депутата, четырехдневной рабочей неделе в России в ближайшие годы точно не место:
- Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем, — сказал Арефьев.
Парламентарий отметил, что недостаток работы скажется на зарплатах и экономике в целом:
- Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована. Ни услуги, ни продукция, а они итак не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС, — объяснил Арефьев.
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