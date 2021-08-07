В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд

Российская экономика может восстановиться путем увеличения рабочей недели. Об этом в беседе с URA.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По мнению депутата, четырехдневной рабочей неделе в России в ближайшие годы точно не место:

- Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем, — сказал Арефьев.

Парламентарий отметил, что недостаток работы скажется на зарплатах и экономике в целом: