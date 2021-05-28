«Автобусы старые и неудобные»: сыктывкарцы оценили общественный транспорт города

«Автобусы старые и неудобные»: сыктывкарцы оценили общественный транспорт города28 мая 2021
Из архива PG11.ru / Сыктывкарцы оценили общественный транспорт города
Результаты опроса неутешительные
Столица Республики Коми попала на 46 место по качеству общественного транспорта в России. «Про Город» выяснил, как сами сыктывкарцы оценивают городской общественный транспорт.
Диана Гальченко, администратор
– В целом все нормально. Еще бы автобус №19 не задерживался подолгу на автовокзале – было бы великолепно.
Надежда Куликова, менеджер
– Автобусы в массе своей старые и неудобные, маршрутов мало, ходят автобусы редко, а качество обслуживания оставляет желать лучшего.
Виктория Курлович, менеджер
– Езжу из Эжвы и постоянно как килька в банке. На новом светофоре в Емвале постоянно пробки, а в городе то и дело №18 заезжает в парк и не берет пассажиров, приходится ждать следующий.
Юлия Коваленко, фрилансер
– Я оцениваю работу общественного транспорта в Сыктывкаре на 3. Особенно огорчает работа 19 маршрута, на котором регулярно приходится ездить. Никогда нет кондуктора, ждешь очень долго. А теперь, когда «пазики» заменили на эти микроавтобусы, ждешь по полчаса, а потом еще и не можешь сесть, так как все места заняты. Простите, но ездить стоя в таких условиях просто небезопасно.
Также «Про Город» провел опрос в своей группе «ВКонтакте».
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А как бы вы оценили сыктывкарские автобусы? Пишите в комментариях!
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28 мая 2021, 14:30
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