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«Автобусы старые и неудобные»: сыктывкарцы оценили общественный транспорт города

«Автобусы старые и неудобные»: сыктывкарцы оценили общественный транспорт города

28 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
«Автобусы старые и неудобные»: сыктывкарцы оценили общественный транспорт города Из архива PG11.ru / Сыктывкарцы оценили общественный транспорт города
Результаты опроса неутешительные

Столица Республики Коми попала на 46 место по качеству общественного транспорта в России. «Про Город» выяснил, как сами сыктывкарцы оценивают городской общественный транспорт.

Диана Гальченко, администратор

– В целом все нормально. Еще бы автобус №19 не задерживался подолгу на автовокзале – было бы великолепно.

 

 

Надежда Куликова, менеджер

– Автобусы в массе своей старые и неудобные, маршрутов мало, ходят автобусы редко, а качество обслуживания оставляет желать лучшего.

 

 

Виктория Курлович, менеджер

– Езжу из Эжвы и постоянно как килька в банке. На новом светофоре в Емвале постоянно пробки, а в городе то и дело №18 заезжает в парк и не берет пассажиров, приходится ждать следующий.

 

 

Юлия Коваленко, фрилансер

– Я оцениваю работу общественного транспорта в Сыктывкаре на 3. Особенно огорчает работа 19 маршрута, на котором регулярно приходится ездить. Никогда нет кондуктора, ждешь очень долго. А теперь, когда «пазики» заменили на эти микроавтобусы, ждешь по полчаса, а потом еще и не можешь сесть, так как все места заняты. Простите, но ездить стоя в таких условиях просто небезопасно.

Также «Про Город» провел опрос в своей группе «ВКонтакте».

 

Какой вариант выбрали вы?

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А как бы вы оценили сыктывкарские автобусы? Пишите в комментариях!

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Общественный транспорт

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