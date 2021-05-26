Сыктывкар попал на 46 место по качеству общественного транспорта в России

Столица Республики Коми попала на 46 место по качеству общественного транспорта в России. Об этом сообщает группа «Сыктывкар-автобус» со ссылкой на исследование «Simetra».

По данным исследования, Сыктывкар обошел в рейтинге такие города как Астрахань, Пенза, Оренбург, Чита, Грозный, Ставрополь, Архангельск, Петрозаводск, Псков и Рязань.

В результатах исследования наш город описывают так:

- Специфика транспортной системы Сыктывкара – низкая насыщенность. Это выражается в интервалах движения: при средневзвешенном по числу рейсов интервале в 15,5 минут на ощутимом количестве маршрутов прождать можно полчаса и больше. Маршрутный коэффициент далек от критического (всего 2,95), непрямолинейность маршрутов также близка к среднему по городам рейтинга (1,96). Установленные тарифы на проезд в общественном транспорте соответствуют социальным нормам, однако отсутствует какое-либо разнообразие тарифного меню. Из доступных типов тарифов – только разовый. Критическим для города является и доля неисправного подвижного состава, составляющая почти 22% от численности парка, что достаточно показательно: доля выработавшего свой ресурс подвижного состава приближается к 20%. Обновление автобусного парка ведется, однако за последний год приобретено всего 17 единиц техники (1,8% парка), - сообщается в исследовании.

Оценка городов производилась по 5 показателям:

Ценовая доступность – соотношение стоимости услуг общественного транспорта с реальными доходами населения.

Комфорт и удобство – внешняя привлекательность транспортной системы, тарифная система и функциональность транспортной карты, сервисы информирования о работе транспортной системы, характеристики подвижного состава.

Эффективность транспортной сети – параметры системы общественного транспорта, оценка одной из самых важных составляющих качества транспортного обслуживания – скорости перемещения.

Физическая доступность – близость остановочных пунктов относительно мест проживания жителей и мест притяжения транспортных потоков, как быстро потенциальный пассажир может добраться до ближайшей остановки, а также до места назначения.

Безопасность и устойчивое развитие – потенциальные риски использования общественного транспорта для пассажира, экологичность общественного транспорта, развитие электротранспорта, регулярное обновление парка подвижного состава, психологическое восприятие жителями качества транспортного обслуживания.

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