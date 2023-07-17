Подробности ДТП в Сыктывкаре: у пострадавшего не было части ступней

17 июля ночью в столице Коми водитель автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности аварии.

В 00:07 по адресу улица Морозова, 2 водитель на “четырнадцатой” наехал на пешехода. Очевидцы рассказали, как все случилось.

Сыктывкарка объяснила, что шла по городу с родственниками и стала очевидицей аварии:

“Мы с родственниками находились возле ж/д вокзала, где произошло ДТП. Прямо рядом с нами сбили человека. Я услышала какой-то грохот и только потом очухалась и поняла, что произошло. Мужчина сразу отлетел на полтора метра. Мы подошли туда, некоторые люди начали помогать, вызвали полицию, “скорую”, реанимацию”.

Горожанка поделилась своими переживаниями о случившемся: