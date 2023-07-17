Подробности ДТП в Сыктывкаре: у пострадавшего не было части ступней
- 17:33 17 июля
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- Екатерина Барандова
17 июля ночью в столице Коми водитель автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности аварии.
В 00:07 по адресу улица Морозова, 2 водитель на “четырнадцатой” наехал на пешехода. Очевидцы рассказали, как все случилось.
Сыктывкарка объяснила, что шла по городу с родственниками и стала очевидицей аварии:
“Мы с родственниками находились возле ж/д вокзала, где произошло ДТП. Прямо рядом с нами сбили человека. Я услышала какой-то грохот и только потом очухалась и поняла, что произошло. Мужчина сразу отлетел на полтора метра. Мы подошли туда, некоторые люди начали помогать, вызвали полицию, “скорую”, реанимацию”.
Горожанка поделилась своими переживаниями о случившемся:
“Думаю, что мне такое не стоило видеть. Мужчина пытался перевернуться, но у него ничего не получилось. Он кряхтел, трясся. Думали, что он умер, но, слава богу, живой”.
Сыктывкарка рассказала, что водитель заметил пешехода, но думал, что сможет объехать:
“Водитель заметил человека на дороге, но думал, что сможет объехать. Капот машины был в критическом состоянии, когда произошло столкновение”.
Сыктывкарка объяснила, что мужчину, которого сбили, она уже видела раньше:
“Мы уже не раз видели этого мужчину. Он бросался бутылками, едой, орал матом и так далее. Он обычный пожилой бомж. Кроме этого у него на ногах нет части ступней”.
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