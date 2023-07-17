Ночью в Сыктывкаре сбили мужчину
- 10:20 17 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
17 июля в Сыктывкаре сбили пешехода. ДТП произошло ночью в районе железнодорожного вокзала. На месте работал автомобиль реанимации. Журналист портала “Про Город” узнал, как все случилось и есть ли в аварии пострадавшие.
Авария случилась в 00:07 в районе дома №2 по улице Морозова. Водитель автомобиля LADA Samara, который ехал в сторону улицы Катаева, наехал на пешехода. Как сообщили в ГИБДД, владелец машины — парень 1998 года рождения.
Как выяснилось, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора, а водитель не заметил его и наехал на парня.
В аварии пострадал пешеход. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом плеча и вывихом предплечья. Его личность еще не установлена.
Напомним, что ранее в Коми мотоциклист выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. Все произошло 15 июля на трассе под Ухтой. В аварии пострадал водитель мотоцикла, он получил несколько травм, но госпитализация ему не потребовалась.
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