В Минздраве прокомментировали ситуацию с корью в Коми

В Ухте выявили один случай заболевания корью. Как выяснилось, заразу привез 10-летний мальчик, который приехал из Москвы в гости к бабушке. В Минздраве Коми сообщили, что ребенка сняли с учета. Сейчас в регионе ситуация по кори спокойная. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, какие симптомы указывают на этот вирус.

Врач-инфекционист Татьяна Кенинг объяснила, чем опасна корь и как обнаружить это заболевание у себя.

Как протекает болезнь?

“Корь протекает с насморком, сухим кашлем, повышенной температурой, признаками интоксикации. Появляются конъюнктивит, отечность век, слезотечение, светобоязнь. За 1-2 дня до появления кожной сыпи на слизистой щек и губ в области малых коренных зубов появляются пятна: мелкие серовато-белые папулы, окруженные венчиком гиперемии, напоминающие рассыпную манную крупу. На 4-5 день болезни отмечаются кожные высыпания, которые появляются этапно: в первый день сыпь покрывает лицо, шею, верхнюю часть тела, на вторые сутки — распространяется на тело, руки, на третий день — на дистальные отделы рук и ног. Температура держится весь период высыпания и сохраняется 4-5 дней. Сыпь отмечается до 7-14 дней в виде пигментации. В периоде выздоровления 3-4 недели и более сохраняются снижение двигательной активности, работоспособности. Осложнения при кори могут быть со стороны нервной системы: энцефалит, менингоэнцефалит, а также со стороны органов дыхания. Эти осложнения протекают тяжело, с высокой летальностью”.

Какие первые симптомы кори?