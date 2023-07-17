В Минздраве прокомментировали ситуацию с корью в Коми
- 12:00 17 июля
- 12+
- Марина Ладанова
В Ухте выявили один случай заболевания корью. Как выяснилось, заразу привез 10-летний мальчик, который приехал из Москвы в гости к бабушке. В Минздраве Коми сообщили, что ребенка сняли с учета. Сейчас в регионе ситуация по кори спокойная. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, какие симптомы указывают на этот вирус.
Врач-инфекционист Татьяна Кенинг объяснила, чем опасна корь и как обнаружить это заболевание у себя.
Как протекает болезнь?
“Корь протекает с насморком, сухим кашлем, повышенной температурой, признаками интоксикации. Появляются конъюнктивит, отечность век, слезотечение, светобоязнь. За 1-2 дня до появления кожной сыпи на слизистой щек и губ в области малых коренных зубов появляются пятна: мелкие серовато-белые папулы, окруженные венчиком гиперемии, напоминающие рассыпную манную крупу. На 4-5 день болезни отмечаются кожные высыпания, которые появляются этапно: в первый день сыпь покрывает лицо, шею, верхнюю часть тела, на вторые сутки — распространяется на тело, руки, на третий день — на дистальные отделы рук и ног. Температура держится весь период высыпания и сохраняется 4-5 дней. Сыпь отмечается до 7-14 дней в виде пигментации. В периоде выздоровления 3-4 недели и более сохраняются снижение двигательной активности, работоспособности. Осложнения при кори могут быть со стороны нервной системы: энцефалит, менингоэнцефалит, а также со стороны органов дыхания. Эти осложнения протекают тяжело, с высокой летальностью”.
Какие первые симптомы кори?
“Первыми симптомами этой инфекции являются повышение температуры тела до 38,5-39 градусов, вялость, снижение аппетита. Появляются признаки конъюнктивита, катаральные проявления: насморк, кашель. На 4-5 день болезни появляется сыпь, которая имеет этапность высыпаний”.
Есть ли вакцина от этой болезни?
“Вакцинацию против кори можно пройти в поликлинике по месту жительства”.
Как обезопасить себя от кори?
“Обезопасить себя от кори можно только наличием двух вакцинаций против кори. Вакцинация против кори проводится в рамках национального календаря прививок в 12 месяцев, ревакцинация – в 6 лет. Вакцинации также подлежат дети от 1-18 лет, взрослые до 35 лет”.
В Минздраве Коми отметили, что за последние пять лет случаев заболевания корью в регионе не зафиксировано.
“Первый случай кори – завозной – был зарегистрирован в Ухте в июне 2023 года, заболевание закончилось выздоровлением”, — отметили в ведомстве.
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