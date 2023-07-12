В Коми подтвержден случай заболевания корью
- 15:30 12 июля
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- Служба новостей
Случай заболевания корью выявили в Ухте. Пациентом оказался 10-летний ребенок, который приехал из Москвы в гости к бабушке. Об этом рассказали на телеканале "Юрган".
Медики уже успели обследовать всех, кто мог контактировать с ребенком. Высокий иммунитет его окружения помог им не заразиться. Сейчас пациент снят с учета.
Опасность вируса корми в его заразности. Инкубационный период болезни — 21 день. Инфекция протекает с тяжелыми осложнениями и может вызвать энцефалит, пневмонию и миокардиты, особенно у взрослых.
Последний раз в Коми корь регистрировали в 2014 году, тогда Роспотребнадзор запустил подчищающую иммунизацию.
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