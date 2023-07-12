В Коми подтвержден случай заболевания корью

Случай заболевания корью выявили в Ухте. Пациентом оказался 10-летний ребенок, который приехал из Москвы в гости к бабушке. Об этом рассказали на телеканале "Юрган".

Медики уже успели обследовать всех, кто мог контактировать с ребенком. Высокий иммунитет его окружения помог им не заразиться. Сейчас пациент снят с учета.