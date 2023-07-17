Жительница Коми поехала в Киров на попутке и исчезла

В выходные дни аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на поиски женщины, которая пропала в районе поселка Верхний Турунью, сообщает "Комиинформ".

9 июля женщина отправилась в Киров на попутном транспорте и после этого ее связь с миром оборвалась. Чтобы найти ее, спасатели вместе с полицией проверили лесную дорогу в Койгородском районе 15 и 16 июля. К сожалению, женщину не удалось обнаружить.