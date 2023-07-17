Жительница Коми поехала в Киров на попутке и исчезла
- 09:30 17 июля
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- Служба новостей
Фото "Спас-Коми"
В выходные дни аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал на поиски женщины, которая пропала в районе поселка Верхний Турунью, сообщает "Комиинформ".
9 июля женщина отправилась в Киров на попутном транспорте и после этого ее связь с миром оборвалась. Чтобы найти ее, спасатели вместе с полицией проверили лесную дорогу в Койгородском районе 15 и 16 июля. К сожалению, женщину не удалось обнаружить.
Напомним также, в Комисейчас ищут водителя, который сбил женщину на велосипеде. Авария случилась в городе Емва Княжпогостского района возле дома №1 улице Совхозная. Известно, что велосипедистка ехала в попутном направлении авто.
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