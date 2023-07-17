В Сыктывкаре завершены ремонтные работы на перекрестке улиц Первомайская-Коммунистическая

Ремонтные работы на перекрестке улиц Первомайской и Коммунистической завершились раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе Комиавиатранса. С сегодняшнего дня, 17 июля, автобусы №18 и №46 вернутся к своим прежним маршрутам, остановки "Детский мир" и "Центральная гостиница" вновь будут работать.



Напомним, ранее в столице Коми компания "t+" провела самый масштабный этап реконструкции трубопровода на улице Первомайской. Движение транспорта через пересечение улиц Первомайской и Коммунистической приостановили больше, чем на двое суток. За выходные компания демонтировала старые коммуникации, уложила две гильзы метрового диаметра, а после выполнила обратную засыпку и установила дорожные плиты. Добавим, поэтапная реконструкция магистрального трубопровода по улице Первомайской началась в 2017 году, а в этом году планируется ее завершение.