В Сыктывкаре на 55 часов перекроют перекресток в центре города
- 11:00 12 июля
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- Служба новостей
"Т Плюс" начинает самый сложный этап реконструкции трубопровода горячего водоснабжения на улице Первомайской, сообщает пресс-служба организации. В грядущие выходные заменят теплосети под перекрестком Первомайская – Коммунистическая, который перекроют с 23:00 14 июля до 06:00 17 июля.
За 55 часов старые коммуникации демонтируют, заменят, а затем вернут на место дорожное полотно. Именно на этом перекрестке сходится множество коммуникаций различных организаций. Для оперативного устранения возможных повреждений в процессе демонтажных и монтажных работ организовано круглосуточное дежурство и постоянное взаимодействие ответственных лиц.
В августе, после завершения всех работ по перекладке теплосети на Первомайской, дорожное полотно будет восстановлено по всей ширине проезжей части с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Реконструкция 2,5 км магистрального трубопровода № 1 на Первомайской началась еще в 2017 году и в 2023 году она будет завершена. На финальном этапе производится замена 460 метров теплотрассы с увеличением диаметра с 530 до 630 мм. Помимо самих труб, меняется вся сопутствующая инфраструктура: лотки, запорная арматура, строятся тепловые камеры. Новые трубы оснащены долговечной, устойчивой к коррозии пенополиуретановой изоляцией и датчиками дистанционного.
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