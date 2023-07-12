В Сыктывкаре на 55 часов перекроют перекресток в центре города

"Т Плюс" начинает самый сложный этап реконструкции трубопровода горячего водоснабжения на улице Первомайской, сообщает пресс-служба организации. В грядущие выходные заменят теплосети под перекрестком Первомайская – Коммунистическая, который перекроют с 23:00 14 июля до 06:00 17 июля.

За 55 часов старые коммуникации демонтируют, заменят, а затем вернут на место дорожное полотно. Именно на этом перекрестке сходится множество коммуникаций различных организаций. Для оперативного устранения возможных повреждений в процессе демонтажных и монтажных работ организовано круглосуточное дежурство и постоянное взаимодействие ответственных лиц.