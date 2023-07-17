Капремонт гимназии им.Пушкина в Сыктывкаре завершится к концу июля

Капитальный ремонт Пушкинской гимназии в Сыктывкаре завершится до конца июля. Об этом проверяющую комиссию заверил подрядчик, сообщили в администрации столицы.



В здании уже заменили электротехнические системы и системы вентиляции, произвели монтаж внутренних инженерных систем, покрасили стены, заменили полы. На завершающей стадии ремонтные работы фасада и благоустройство дворовой территории. Кроме этого, в образовательное учреждение закупили новое оборудование для учебного процесса. Рабочие собирают и устанавливают мебель по классам. В гимназии проводят кабели телефонов и интернета, монтируется автоматическая пожарная сигнализация.

Напомним, ранее гимназия имени А.С.Пушкина получила предостережение от прокуратуры города. Готовность объекта к концу июня не удовлетворила проверяющих. Прокурор посчитал, что подрядчик может не справиться с объемом работ и сорвать сроки сдачи объекта.