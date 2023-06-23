Руководство Пушкинской гимназии получило предостережение от прокурора Сыктывкара

Прокурор Сыктывкара объявил директору Гимназии имени А.С.Пушкина предостережение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сказано в официальном релизе, столичный прокурор проверил, как продвигается капитальный ремонт здания Пушкинской гимназии. Он выяснил, что на 20 июня 2023 года конструктивная часть здания готова на 92%, благоустройство – на 35%, наружные бетонные работы – на 80%, а ремонт фасада – на 55%. Эти показатели не удовлетворили проверяющего. Поскольку объем работ, которые еще предстоит выполнить, настолько велик, что есть риск сорвать сроки сдачи объекта, указанные в контракте. Директор общеобразовательного учреждения, как ответственный по контролю за строительным процессом, получил соответствующее предупреждение.