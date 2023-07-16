Лотерея принесет выигрыш: Глоба обещает денежную удачу двум знакам зодиака в конце июля

Известный астролог и ведущая Тамара Глоба сделала звездный прогноз на июль 2023 года. По предсказанию Глобы, людей, рожденных под двумя этими знаками зодиака, летом 2023 года ождидает финансовая фортуна.

Итак, это лето будет успешным для Водолеев и Скорпионов. Водолеи получат крупную премию, крое того, начальство будет сильнее их ценить и больше доверять им. А Скорпионам должники вернут старые долги. Также Скорпионы смогут смело покупать лоторейные билеты-удача в это раз будет на их стороне.