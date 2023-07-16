Лотерея принесет выигрыш: Глоба обещает денежную удачу двум знакам зодиака в конце июля
- 10:00 16 июля
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- Служба новостей
Известный астролог и ведущая Тамара Глоба сделала звездный прогноз на июль 2023 года. По предсказанию Глобы, людей, рожденных под двумя этими знаками зодиака, летом 2023 года ождидает финансовая фортуна.
Итак, это лето будет успешным для Водолеев и Скорпионов. Водолеи получат крупную премию, крое того, начальство будет сильнее их ценить и больше доверять им. А Скорпионам должники вернут старые долги. Также Скорпионы смогут смело покупать лоторейные билеты-удача в это раз будет на их стороне.
Ранее Тамара Глоба сообщила, что лето текущего года - счастливый период времени для подавляющего большинства Знаков Зодиака. При этом, астролог предупредила, что уже сейчас одному из Знаков судьба преподнесет хороший сюрприз. А если точнее, во второй половине второго летнего месяца жизнь этого Знака потечет бурной рекой, главное, успевать собирать подарки судьбы и вовремя ловить удачу за хвост. Главный счастливчик июля 2023 года, по словам Глобы - Близнецы. Их ждут значительные успехи в карьере и в личной жизни.
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