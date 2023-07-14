Волна удачи: Глоба предрекла одному из знаков оглушительный успех в конце июля

Известный астролог с громкой фамилией Тамара Глоба дала прогноз на конец июля, и прогноз этот весьма интригующий, особенно для одного из знаков зодиака, которому эксперт пророчит фантастическую удачу. Во второй половине месяца его жизнь потечет бурной рекой, остается лишь успевать ловить удачу и собирать подарки судьбы. Речь идет о Близнецах.

Их ждут значительные успехи в карьере и в личной жизни. Близнецам стоит больше времени проводить с родными и близкими, а в частности со своей второй половинкой. Сейчас хороший период для укрепления текущих отношений или для новых знакомств.