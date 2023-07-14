Волна удачи: Глоба предрекла одному из знаков оглушительный успех в конце июля
- 08:30 14 июля
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- Служба новостей
Известный астролог с громкой фамилией Тамара Глоба дала прогноз на конец июля, и прогноз этот весьма интригующий, особенно для одного из знаков зодиака, которому эксперт пророчит фантастическую удачу. Во второй половине месяца его жизнь потечет бурной рекой, остается лишь успевать ловить удачу и собирать подарки судьбы. Речь идет о Близнецах.
Их ждут значительные успехи в карьере и в личной жизни. Близнецам стоит больше времени проводить с родными и близкими, а в частности со своей второй половинкой. Сейчас хороший период для укрепления текущих отношений или для новых знакомств.
Если говорить о карьере, то все будет не так идеально и гладко, как хотелось бы. В ближайшие дни у Близнецов могут начаться конфликты с руководством, что может поставить их в довольно шаткое положение. Однако уже к концу месяца при должных усилиях Близнецы смогут выйти из сложившейся ситуации. Если представители этого Знака смогут отстоять свою точку зрения, то эффект будет более чем многообещающим, их ждут значительные карьерные успехи.
Неплохой период сейчас у Близнецов и в финансовых вопросах, они могут открыть для себя неожиданный источник дохода. Тамара Глоба советует им начать откладывать деньги и не совершать необдуманных покупок, есть все шансы накопить на свою мечту.
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