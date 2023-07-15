В Коми мотоцикл попал под колёса ВАЗа

В Выльгорте ВАЗ столкнулся с мотоциклом. Пострадал водитель двухколёсного транспорта. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми. 14 июля 2023 года около 17:10 ВАЗ-2199 ехал по улице Шоссейной и возле 42 дома врезался в мотоцикл, который передвигался по улице Домны Каликовой. В результате водитель ИЖа 1984 года рождения был госпитализирован с ушибом поясничного отдела позвоночника.

Водитель ВАЗа за рулём с 2017 года. Мотоциклист был в защитном шлеме.