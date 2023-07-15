В Коми мотоцикл попал под колёса ВАЗа
- 14:39 15 июля
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Выльгорте ВАЗ столкнулся с мотоциклом. Пострадал водитель двухколёсного транспорта. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
14 июля 2023 года около 17:10 ВАЗ-2199 ехал по улице Шоссейной и возле 42 дома врезался в мотоцикл, который передвигался по улице Домны Каликовой. В результате водитель ИЖа 1984 года рождения был госпитализирован с ушибом поясничного отдела позвоночника.
Водитель ВАЗа за рулём с 2017 года. Мотоциклист был в защитном шлеме.
Напомним, что 12 июля 2023 года в столице Коми женщина вместе с внучкой 2021 года рождения попала под колёса иномарки. Мужчина 1980 года рождения сдавал назад, не заметил их и сбил. Травмы оказались незначительными, и госпитализация не понадобилась. У водителя Mitsubishi опыт вождения с 1997 года.
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