В Сыктывкаре водитель Mitsubishi сбил женщину с внучкой
- 09:30 13 июля
- 12+
- Служба новостей
ГИБДД по Коми / Фото с места аварии
12 июля в столице Коми произошло ДТП с иномаркой. Водитель сдал назад и не заметил пешеходов, которые шли позади авто. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД Коми, это случилось в 17:50, когда мужчина 1980 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander двигался задним ходом по двору дома №188 по Октябрьскому проспекту. В этот момент позади автомобиля шли женщина с внучкой, которых мужчина не заметил. В результате оба попали под машину.
Девочка 2021 года рождения получила синяк, а бабушка 1960 года рождения отделалась ушибами колена, локтя и ссадиной. Госпитализация никому не потребовалась. В ГИБДД отметили, что у мужчины внушительный опыт за рулем — с 1997 года.
...