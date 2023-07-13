В Сыктывкаре водитель Mitsubishi сбил женщину с внучкой

12 июля в столице Коми произошло ДТП с иномаркой. Водитель сдал назад и не заметил пешеходов, которые шли позади авто. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД Коми, это случилось в 17:50, когда мужчина 1980 года рождения за рулем Mitsubishi Outlander двигался задним ходом по двору дома №188 по Октябрьскому проспекту. В этот момент позади автомобиля шли женщина с внучкой, которых мужчина не заметил. В результате оба попали под машину.