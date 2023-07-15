В Коми на пожаре спасли 80-летнюю женщину
- 13:57 15 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Воркуте вытащили из горящего дома пожилую женщину. Об этом сообщает ГУ МЧС по Коми.
14 июля в 08:40 в пожарную службу Воркуты позвонили и сообщили о горящей квартире в доме на улице Нагорная в поселке Северный. Когда сотрудники прибыли на место происшествия уже семь человек сами покинули дом. В здании находилась женщина 1943 года рождения, пожарные спасли её.
В 09:35 всё потушили. Предположительно возгорание произошла из-за неисправности электрооборудования. В результате пожара сгорела кухня 3м2.
Напомним, что в Сыктывкаре сотрудники полиции спасли мужчину, который загорелся в бытовке. Работники ГИБДД просто оказались рядом, потушили пострадавшего и саму бытовку. Когда прибыли пожарные, они зафиксировали факт тушения.
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