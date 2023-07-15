В Коми на пожаре спасли 80-летнюю женщину

В Воркуте вытащили из горящего дома пожилую женщину. Об этом сообщает ГУ МЧС по Коми.

14 июля в 08:40 в пожарную службу Воркуты позвонили и сообщили о горящей квартире в доме на улице Нагорная в поселке Северный. Когда сотрудники прибыли на место происшествия уже семь человек сами покинули дом. В здании находилась женщина 1943 года рождения, пожарные спасли её.