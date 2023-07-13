В Сыктывкаре из бытовки вышел горящий человек

В столице Коми спасли горящего мужчину, который вспыхнул прямо в бытовке. Ему помогли сотрудники полиции, которые на счастье оказались рядом в момент ЧП. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Помощь мужчине оказали замкомвзвода ДПС Кирилл Карманов и стажер по должности инспектора ДПС Антон Подоров. Во время работы они заметили возгорание в бытовке на колесах, после чего из нее вышел охваченный пламенем человек. Сотрудники ГИБДД срочно сообщили о происшествии в дежурную часть и поспешили помочь мужчине.