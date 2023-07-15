В Коми подорожали яблоки, но стал дешевле виноград

В Коми капуста и помидоры стали дешевле, а морковь с картофелем подорожали. Об этом сообщает Комистат.

Промышленные товары увеличились в цене. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 20%. Продукты подорожали в среднем на 0, 03%. Цены поднялись на картофель, морковь, лимоны, свеклу, яблоки, а также сахар, кофе и печенье. Капуста же вместе с помидорами, репчатым луком, бананами, виноградом и гречкой стали стоить меньше.