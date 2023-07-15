В Коми подорожали яблоки, но стал дешевле виноград
- 12:27 15 июля
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- Анастасия Амелькина
В Коми капуста и помидоры стали дешевле, а морковь с картофелем подорожали. Об этом сообщает Комистат.
Промышленные товары увеличились в цене. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 20%. Продукты подорожали в среднем на 0, 03%. Цены поднялись на картофель, морковь, лимоны, свеклу, яблоки, а также сахар, кофе и печенье. Капуста же вместе с помидорами, репчатым луком, бананами, виноградом и гречкой стали стоить меньше.
В медицинской сфере также есть изменения. Фуросемид, дротаверин, аллохол, алмагель, афобазол, АЦЦ стали дороже. Омепразол и парацетамол поднялись в цене на 2-3%. Посещения врачей м процедур в этой сфере остались неизменными, кроме гастроскопии и некоторых услуг стоматолога.
Туризм поднялся на 19% в стоимости, это относится к поездкам в Турцию, страны Закавказья, а также экскурсии по России. А вот цены на поездки в ОАЭ и отдельные страны Средней Азии упали.
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