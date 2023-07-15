В Сыктывкаре произошло два ДТП с автобусами
- 10:58 15 июля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре автобус зажал дверью ногу женщине. А позже другой общественный транспорт столкнулся с ВАЗом. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
14 июля 2023 года в 07:25 автобус №46 ехал по улице Морозова. На остановке напротив 12 дома водитель не убедился, что никто не заходит в транспорт. Женщине 1942 года рождения зажало ногу, и она упала в салоне. В госпитализации пенсионерка не нуждалась, но получила травму колена.
Также в этот день произошло ещё одно ДТП с автобусом №23. Водитель 1967 года рождения ехал по второстепенной дороге на улице Краснозатонская. В 16:15 на перекрестке улиц Ломоносова и Краснозатонской он столкнулся с ВАЗ-2106. Водителем шестёрки была женщина 1969 года рождения, она травмировала колено, но госпитализация ей не понадобилась. Была пристегнута.
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