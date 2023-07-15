В Сыктывкаре произошло два ДТП с автобусами

В Сыктывкаре автобус зажал дверью ногу женщине. А позже другой общественный транспорт столкнулся с ВАЗом. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.

14 июля 2023 года в 07:25 автобус №46 ехал по улице Морозова. На остановке напротив 12 дома водитель не убедился, что никто не заходит в транспорт. Женщине 1942 года рождения зажало ногу, и она упала в салоне. В госпитализации пенсионерка не нуждалась, но получила травму колена.