В Коми появится 42 новых школьных автобуса

В Коми прошла встреча, на которой подняли вопрос безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики.

В 2023 году в планах обустроить 54 пешеходных перехода. Это обойдется в 21 миллион рублей. Такое решение приняли из-за увеличения ДТП с пешеходами, за полгода уже произошло 93 таких инцидента, в которых погибло 7 человек. Работы пройдут в 9 районах Коми.