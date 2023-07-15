В Коми появится 42 новых школьных автобуса
- 09:54 15 июля
- 0+
- Анастасия Амелькина
В Коми прошла встреча, на которой подняли вопрос безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики.
В 2023 году в планах обустроить 54 пешеходных перехода. Это обойдется в 21 миллион рублей. Такое решение приняли из-за увеличения ДТП с пешеходами, за полгода уже произошло 93 таких инцидента, в которых погибло 7 человек. Работы пройдут в 9 районах Коми.
Также на совещании затронули тему перевозки детей до учёбы и обратно, ведь в регионе 250 маршрутов школьных автобусов. Отремонтируют 7 участков дорог в 32,5 километра. На это уйдёт 501,8 миллион рублей из них 293,5 на школьные маршруты. Также автопарк пополнится на 42 автобуса. Владимир Уйба поручил проследить за подготовкой автобусов к новому учебному году и контролировать их работу весь год.
...