В Коми наконец-то наступит лето

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

15 июля в Коми ожидается хорошая погода. На севере региона температура достигнет 27 градусов. Об этом сообщают синоптики ЦГМС Коми. В Сыктывкаре возможен кратковременный дождь, температура от 22 до 24 градусов днём и +10...+15 ночью.

В Ухте по прогнозу от 23 до 25 градусов.

В Объячево так же, как и в столице Республики, будет небольшой дождь, температура до +23.°C.

В Воркуте столбики термометров покажут +22...+24 °C.

В Вуктыле, Инте, Троицко-Печорске, Усть-Цильме ожидается 24-26 °C.

В Печоре и Усинске температура достигнет 25-27 градусов.