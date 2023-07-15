В Коми наконец-то наступит лето
- 09:10 15 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
15 июля в Коми ожидается хорошая погода. На севере региона температура достигнет 27 градусов. Об этом сообщают синоптики ЦГМС Коми.
В Сыктывкаре возможен кратковременный дождь, температура от 22 до 24 градусов днём и +10...+15 ночью.
В Ухте по прогнозу от 23 до 25 градусов.
В Объячево так же, как и в столице Республики, будет небольшой дождь, температура до +23.°C.
В Воркуте столбики термометров покажут +22...+24 °C.
В Вуктыле, Инте, Троицко-Печорске, Усть-Цильме ожидается 24-26 °C.
В Печоре и Усинске температура достигнет 25-27 градусов.
В северных районах Республики ветер до 10-12 метров. На юге небольшие осадки. Такая обстановка будет два дня. 17 июля на крайнем севере будет небольшой дождь, также пройдут грозы.
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