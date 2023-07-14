За сутки в Коми зафиксировали почти две тысячи нарушений на дорогах

В течение последних суток в Республике Коми были зафиксированы 1809 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГИБДД региона.



12 водителей задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 11 водителей лишены права управления автомобилем из-за отсутствия соответствующих документов, а 29 водителей были оштрафованы за поездку по полосе, предназначенной для встречного движения.

Напомним также, 12 июля в центре столицы Коми произошла авария. Водитель автобуса наехал на дерево. Всех пассажиров эвакуировали. Кузов общественного транспорта получил повреждения. Люди не пострадали.