Стало известно, будет ли салют на День Эжвы в Сыктывкаре
- 10:10 14 июля
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- Служба новостей
12 августа в столице Коми отметят 60-летие Эжвинского района. Одним из самых ожидаемых событий праздника как всегда остается праздничный салют, но в 2023 году его решили не запускать. Об этом рассказали в мэрии города, пишет БНК.
Напомним, что на празднике выступят сразу два хедлайнера. На вечернем концерте горожан порадуют коллективы PREMIER ORCHESTRA и поп-рок группа RADOPI. Остальная часть программы пока не раскрывается.
Отметим, что в 2023 году салюта не было ни на один из праздников, включая новогодний и фейерверк на День Победы.
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