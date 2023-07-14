Стало известно, будет ли салют на День Эжвы в Сыктывкаре

12 августа в столице Коми отметят 60-летие Эжвинского района. Одним из самых ожидаемых событий праздника как всегда остается праздничный салют, но в 2023 году его решили не запускать. Об этом рассказали в мэрии города, пишет БНК.

Напомним, что на празднике выступят сразу два хедлайнера. На вечернем концерте горожан порадуют коллективы PREMIER ORCHESTRA и поп-рок группа RADOPI. Остальная часть программы пока не раскрывается.