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Стало известно, кто выступит на концерте в честь 60-летия Эжвы

Стало известно, кто выступит на концерте в честь 60-летия ЭжвыСкриншот из видео

12 августа на 60-летнем юбилее Эжвинского района столицы Коми выступят оркестр Premier Orchestra и поп-рок-группа RADOPI. Именно они станут хедлайнерами вечера, сообщает БНК.

Выступление одной из групп будет в 20:00 на стадионе спортивного комплекса "Бумажник" — именно так сказано в официальной группе в "ВКонтакте" коллектива RADOPI.

Напомним, к юбилею Эжва также получит комплексное благоустройство сквера в районе 22-й школы рядом с Эжвинским Дворцом культуры бумажников.

Сегодня в сквере площадью в 4800 квадратных метров нет ни пешеходных дорожек, ни освещения, ни дренажной системы. В рамках благоустройства будут проведены мероприятия по формовочной обрезке крон высокорастущих деревьев, сносу аварийных и сухостойных деревьев, а также санитарной вырубке кустарника.

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