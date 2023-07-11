Стало известно, кто выступит на концерте в честь 60-летия Эжвы
- 17:30 11 июля
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- Служба новостей
12 августа на 60-летнем юбилее Эжвинского района столицы Коми выступят оркестр Premier Orchestra и поп-рок-группа RADOPI. Именно они станут хедлайнерами вечера, сообщает БНК.
Выступление одной из групп будет в 20:00 на стадионе спортивного комплекса "Бумажник" — именно так сказано в официальной группе в "ВКонтакте" коллектива RADOPI.
Напомним, к юбилею Эжва также получит комплексное благоустройство сквера в районе 22-й школы рядом с Эжвинским Дворцом культуры бумажников.
Сегодня в сквере площадью в 4800 квадратных метров нет ни пешеходных дорожек, ни освещения, ни дренажной системы. В рамках благоустройства будут проведены мероприятия по формовочной обрезке крон высокорастущих деревьев, сносу аварийных и сухостойных деревьев, а также санитарной вырубке кустарника.
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