Стало известно, кто выступит на концерте в честь 60-летия Эжвы

12 августа на 60-летнем юбилее Эжвинского района столицы Коми выступят оркестр Premier Orchestra и поп-рок-группа RADOPI. Именно они станут хедлайнерами вечера, сообщает БНК. Выступление одной из групп будет в 20:00 на стадионе спортивного комплекса "Бумажник" — именно так сказано в официальной группе в "ВКонтакте" коллектива RADOPI.

Напомним, к юбилею Эжва также получит комплексное благоустройство сквера в районе 22-й школы рядом с Эжвинским Дворцом культуры бумажников.