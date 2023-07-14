Северные железные дороги вложат в инфраструктуру Коми 2,5 миллиарда рублей
- 08:00 14 июля
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Северная железная дорога вложит в развитие своей инфраструктуры в Коми порядка 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Северной железной дороги (СЖД) Рашида Сайбаталова.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания подписала с Правительством региона. Сайбаталов отметил, что средства прежде всего пойдут на реконструкцию вокзалов и перронов республики. Кроме этого, деревянные шпалы железных дорог заменят на железобетонные и проложат бесстыковые пути. В 2023 году планируется уложить 80 км такого пути, его будет больше полутора тысяч километров.
Добавим, с 2018 года в Коми СЖД уже направили около 20 миллиардов рублей. За эти деньги в регион завезли 69 тонн груза, полностью обновили пассажирский подвижной состав для пригородных направлений. Также продолжаются ремонтные работы контейнерного терминала в Сыктывкаре.
В планах компании продолжить благоустройство привокзальной площади в столице Коми, построить надземный переход через железные пути в городе. Одним из самых масштабных проектов остается строительство круглогодичного глубоководного морского порта "Индига". В республике планируют построить железную дорогу Сосногорск-Индига.
Напомним, ранее в Сыктывкаре презентовали обновленный железнодорожный вокзал. В здании появились новые скамейки, цветное табло, современные зоны для отдыха.
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