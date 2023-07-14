Северные железные дороги вложат в инфраструктуру Коми 2,5 миллиарда рублей

Северная железная дорога вложит в развитие своей инфраструктуры в Коми порядка 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Северной железной дороги (СЖД) Рашида Сайбаталова.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания подписала с Правительством региона. Сайбаталов отметил, что средства прежде всего пойдут на реконструкцию вокзалов и перронов республики. Кроме этого, деревянные шпалы железных дорог заменят на железобетонные и проложат бесстыковые пути. В 2023 году планируется уложить 80 км такого пути, его будет больше полутора тысяч километров.