Дождь, гроза и туман: погода в Сыктывкаре и Коми на 14 июля

Синоптики ЦГМС Коми рассказали, чего ждать от погоды 14 июля в Коми и Сыктывкаре. По прогнозу метеорологов, в столице региона в этот четверг будет преимущественно без осадков, однако днем возможен кратковременный дождь. Ночью на город опустится туман. Ветер северо-восточный, северный, около 4-0 метров в Температура ночью +10...+12, днем +20...+22°С. секунду.

В целом по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В отдельных южных районах ночью туман, днем гроза. Ветер в южных районах северной четверти, в северных районах восточной четверти 4-9 м/с. Температура ночью +8...+13, в Воркутинском районе +3...+8, днем +18...+23°С.