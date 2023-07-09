В Коми дожди будут лить еще неделю
- 09:00 9 июля
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- Инесса Богатая
Фото "Про Город Сыктывкар"
На новой рабочей неделе в Коми ожидается облачная и дождливая погода. Температурный фон снизится на четыре градуса. Об этом сообщают синоптики ЦГИМС республики.
Неделя с 10 по 16 июня будет дождливой и холодной. Республика Коми окажется под влиянием обширного южного циклона. В грядущие семь дней ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности.
В регионе ночью температура воздуха снизится до +7 градусов, днем максимальная температура ожидается +21 градусов. Во время дождя похолодает до +10 градусов.
В столице Коми в первой половине недели ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет достигать +17…+18 градусов, ночью же станет еще холоднее — температура воздуха упадет до +10…+12 градусов.
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