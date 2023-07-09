В Коми дожди будут лить еще неделю

На новой рабочей неделе в Коми ожидается облачная и дождливая погода. Температурный фон снизится на четыре градуса. Об этом сообщают синоптики ЦГИМС республики.

Неделя с 10 по 16 июня будет дождливой и холодной. Республика Коми окажется под влиянием обширного южного циклона. В грядущие семь дней ожидается облачная погода с дождями разной интенсивности.