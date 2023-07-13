Сквера не будет: на пустыре в сыктывкарской Орбите появится 12-этажка
- 16:00 13 июля
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- Служба новостей
В столице Коми приняли окончательное решение по поводу пустыря на развилке Тентюковской и Петрозаводской в Орбите. Сквера здесь все-таки не будет. На этом месте построят 12-этажный дом. Именно такой вывод можно сделать из документов за подписью вице-мэра Александра Можегова, размещенных на сайте Наш.дом.рф.
Строительство планируют начать уже в ближайшие дни. Приступить к нему разрешено еще 26 июня. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 30 июля 2025 года. В проекте 280 квартир. 140 однокомнатных и студий, а также 130 двухкомнатных и десять трехкомнатных.
На придомовой территории на 280 квартир запланировано обустроить одну детскую площадку, информации об обустройстве спортивной площадки и мест для отдых не указано. Также дом будет иметь гостевые места для паркинга на придомовой территории в количестве 22 штук. Подземный паркинг не предусмотрен, а иных мест для парковки не останется.
Напомним, что горожане были категорически против дома в этом районе. Местные жители неоднократно заявляли, что им жизненно необходим сквер на этой территории.
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