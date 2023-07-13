Сквера не будет: на пустыре в сыктывкарской Орбите появится 12-этажка

В столице Коми приняли окончательное решение по поводу пустыря на развилке Тентюковской и Петрозаводской в Орбите. Сквера здесь все-таки не будет. На этом месте построят 12-этажный дом. Именно такой вывод можно сделать из документов за подписью вице-мэра Александра Можегова, размещенных на сайте Наш.дом.рф.

Строительство планируют начать уже в ближайшие дни. Приступить к нему разрешено еще 26 июня. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 30 июля 2025 года. В проекте 280 квартир. 140 однокомнатных и студий, а также 130 двухкомнатных и десять трехкомнатных.