Битва за сквер: как жители Орбиты пытались спасти зеленую зону от строительства парковки

В прошлой статье из цикла "Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара" мы рассмотрели парковку в Орбите на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской. Местные жители неоднократно заявляли, что им жизненно необходим сквер на этой территории. В этой статье портал "Pro Город Сыктывкар" расскажет вам историю борьбы местных жителей за эту территорию.

Как все началось

Несколько лет назад на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской была не облагороженная зеленая зона. Здесь жители близлежащих домов гуляли вместе с собаками и отдыхали. Но позже появились слухи, что в этом месте готовится строительство нового жилищного комплекса “Республика”. Тогда активисты Орбиты и Станислав Штралер обратились в прокуратуру и администрацию города за разъяснениями.

– Нам официально ответили, что эта территория сдана в аренду с 1995 года по 2020 год. Территория принадлежала “Ассорти Плюс” (сейчас там находится “Пятерочка”). Тогда хотели построить гостевую автостоянку, однако слухи о возведении дома не утихали. Мы обращались в администрацию, где нас уверили, что никакого дома там не будет. Мы этому не поверили и пошли в строительную компанию, где нам сказали, что на этому участке планируется построить жилой комплекс “Республика”, – рассказал Станислав Штралер.

Жители близлежащих домов объединились в инициативную группу и собрали 820 подписей за строительство сквера на этой территории.

Сыктывкарцы обратились к президенту России

В 2017 году жители Орбиты обратились к президенту России Владимиру Путину по вопросу благоустройства сквера на пересечении улицы Петрозаводской и улицы Тентюковской. Из этого обращения можно понять, насколько сильно люди хотят уютный сквер рядом со своими домами.