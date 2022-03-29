Битва за сквер: как жители Орбиты пытались спасти зеленую зону от строительства парковки

В прошлой статье из цикла "Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара" мы рассмотрели парковку в Орбите на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской. Местные жители неоднократно заявляли, что им жизненно необходим сквер на этой территории. В этой статье портал "Pro Город Сыктывкар" расскажет вам историю борьбы местных жителей за эту территорию.
Как все началось
Несколько лет назад на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской была не облагороженная зеленая зона. Здесь жители близлежащих домов гуляли вместе с собаками и отдыхали. Но позже появились слухи, что в этом месте готовится строительство нового жилищного комплекса “Республика”. Тогда активисты Орбиты и Станислав Штралер обратились в прокуратуру и администрацию города за разъяснениями.
– Нам официально ответили, что эта территория сдана в аренду с 1995 года по 2020 год. Территория принадлежала “Ассорти Плюс” (сейчас там находится “Пятерочка”). Тогда хотели построить гостевую автостоянку, однако слухи о возведении дома не утихали. Мы обращались в администрацию, где нас уверили, что никакого дома там не будет. Мы этому не поверили и пошли в строительную компанию, где нам сказали, что на этому участке планируется построить жилой комплекс “Республика”, – рассказал Станислав Штралер.
Жители близлежащих домов объединились в инициативную группу и собрали 820 подписей за строительство сквера на этой территории.
Сыктывкарцы обратились к президенту России
В 2017 году жители Орбиты обратились к президенту России Владимиру Путину по вопросу благоустройства сквера на пересечении улицы Петрозаводской и улицы Тентюковской. Из этого обращения можно понять, насколько сильно люди хотят уютный сквер рядом со своими домами.
– Мы хотим добиться того, чтобы у нас был свой сквер. На этой территории сейчас идет стройка автостоянки. Мы все добиваемся того, чтобы это место отдали для маленьких детей и пожилых. Очень просим, чтобы эту территорию включили в программу облагораживания, – говорится в обращении.
В конце обращения дети заключили “нам очень нужен сквер с игровой площадкой”.
"Хватит уничтожать зеленые зоны"
Жителей Орбиты уверили, что никакого жилого комплекса на этой территории строится не будет. Впрочем, это не отменило планы об уничтожении зеленой зоны на этой территории и строительстве на ее месте парковки. Местных такой исход событий тоже не устроил и они начали протестовать.
Протесты жителей Орбиты не увенчались успехом. Уже спустя некоторое время началась стройка парковки. Как мы можем заметить, сейчас она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. А раньше здесь были и лунопарки летом, и катки зимой.
Участок хотят обменять
Администрация Сыктывкара пытается пойти навстречу жителям Орбиты. Мэрия проводила переговоры с арендатором земли и он понял, какой резонанс вызовет строительство жилищного комплекса на этом месте. Администрация города все еще проводит переговоры с арендатором и предлагает ему другой участок земли. Однако пока что дело не двигается с мертвой точки и жители домов рядом с площадкой рискуют однажды проснуться с видом на жилищный комплекс из окна.
Как сообщил Станислав Штралер, владельцы территории уже подготовили дизайн-проект застройки. Он отличается от ранее выложенных в сеть эскизов ЖК "Республика", однако также занимает всю площадь парковки.
Что нужно здесь жителям Орбиты?
Вместо парковки жители Орбиты предложили свой вариант благоустройства. Здесь люди хотят видеть:
- велодорожки;
- площадки для занятия спортом;
- площадку для выгула и дрессировки собак;
- место для проведения праздников, концертов;
- площадку для сезонной ярмарки и торговых точек;
- площадку для игр школьников и дошкольников;
Также жители предложили сохранить парковочные места и зону высадки из автобусов. В нашем проекте мы будем опираться на потребности жильцов близлежащих домов.
В следующей статье мы покажем вам видеоролик об этой территории и покажем, как бы она могла преобразиться.
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