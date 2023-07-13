Кошелек лопнет от купюр: Володина назвала главного денежного счастливчика конца лета

Астролог Василиса Володина заявила, что главными денежными везунчиками конца лета станут Стрельцы. По ее словам, эти люди смогут сорвать денежный куш, нужно просто подняться с дивана.

Ранее Василиса Володина заявила, что Близнецам и Ракам лучше спрятаться и провести какое-то время в тени. По словам специалиста, сейчас не время для подвигов, поэтому лучше выждать момент. Астролог добавила, что ожидание будет трудным, но оно того стоит. Уже осенью эти два знака зодиака обретут удачу, на них буквально обрушится счастье.