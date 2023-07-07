Затаитесь: Володина дала важный совет двум знакам зодиака
- 20:30 7 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Астролог Василиса Володина заявила, что Близнецам и Ракам лучше спрятаться и провести какое-то время в тени. По словам специалиста, сейчас не время для подвигов, поэтому лучше выждать момент.
"Эти люди не должны брать на себя решение сложных и ответственных вопросов. Также не совершайте пока судьбоносные действия, которые развернут судьбу", – передает слова Володиной "Телепрограмма".
Астролог добавила, что ожидание будет трудным, но оно того стоит. Уже осенью эти два знака зодиака обретут удачу, на них буквально обрушится счастье.
Напомним, недавно Василиса Володина дала прогноз на неделю с 3 по 9 июля. И хотя неделя эта подходит к концу, еще не поздно узнать, что советуют звезды. Прогнозы и советы для каждого знака, читайте по ссылке.
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