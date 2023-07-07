Затаитесь: Володина дала важный совет двум знакам зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что Близнецам и Ракам лучше спрятаться и провести какое-то время в тени. По словам специалиста, сейчас не время для подвигов, поэтому лучше выждать момент.

"Эти люди не должны брать на себя решение сложных и ответственных вопросов. Также не совершайте пока судьбоносные действия, которые развернут судьбу", – передает слова Володиной "Телепрограмма".