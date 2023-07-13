Жители Коми могут выбрать школу для первоклассников на Госуслугах
- 11:10 13 июля
- 6+
- Служба новостей
Фото из архива "Pro Города"
На Госуслугах можно подать заявление в первый класс и выбрать школу онлайн, даже если она не закреплена за адресом проживания. Сделать это можно до пятого сентября, сообщает Минцифры Коми.
Для подачи заявления необходим паспорт родителя, свидетельство о рождении первоклассника и название школы, в которую подаются документы. Подать их можно только пока в школе имеются свободные места. Сроки дистанционного приема можно уточнить в выбранной школе.
Как записаться в 1 класс через Госуслуги:
- Авторизуйтесь с подтверждённой учётной записью.
- Заполните и отправьте заявление в выбранную школу.
- Получите уведомление о регистрации заявления. Школа может попросить оригиналы документов для проверки. Если их не принести вовремя, могут отказать в зачислении.
- После подачи дождитесь решения о зачислении — оно принимается за 5 рабочих дней. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах.
Напомним, 6 июля в школах Республики Коми начался прием заявлений от родителей на зачисление их детей в первый класс на учебный 2023-2024 год.
...