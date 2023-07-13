Жители Коми могут выбрать школу для первоклассников на Госуслугах

На Госуслугах можно подать заявление в первый класс и выбрать школу онлайн, даже если она не закреплена за адресом проживания. Сделать это можно до пятого сентября, сообщает Минцифры Коми.

Для подачи заявления необходим паспорт родителя, свидетельство о рождении первоклассника и название школы, в которую подаются документы. Подать их можно только пока в школе имеются свободные места. Сроки дистанционного приема можно уточнить в выбранной школе.