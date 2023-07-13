В Сыктывкаре назначен новый начальник полиции
- 10:00 13 июля
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- Служба новостей
Личному составу Управления МВД по Сыктывкару представили нового начальника. Им стал подполковник полиции Алексей Игнатенко.
Главного полицейского города представил министр внутренних дел республики во время совещания по подведению итогов оперативно-служебной работы. Руководитель ведомства рассказал о служебной биографии Игнатенко и подчеркнул, что он имеет серьезный опыт службы в органах и уже зарекомендовал себя в качестве ответственного сотрудника.
Кроме того, генерал-майор полиции представил и нового замначальника УМВД — подполковника полиции Андрея Зрайченко, который ранее был начальником ОМВД по Корткеросскому району.
Напомним также, недавно, 11 июля, стало известно, что глава Тверской области Игорь Руденя назначил экс-главу Минздрава Коми Дмитрия Березина новым министром здравоохранения Республики Коми.
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