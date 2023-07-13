В Сыктывкаре назначен новый начальник полиции

Личному составу Управления МВД по Сыктывкару представили нового начальника. Им стал подполковник полиции Алексей Игнатенко.

Главного полицейского города представил министр внутренних дел республики во время совещания по подведению итогов оперативно-служебной работы. Руководитель ведомства рассказал о служебной биографии Игнатенко и подчеркнул, что он имеет серьезный опыт службы в органах и уже зарекомендовал себя в качестве ответственного сотрудника.