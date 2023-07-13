В Ухте мужчина взял кредит и перевел мошенникам два миллиона рублей

В Ухте произошел очередной случай мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.



Как следует из материалов следствия, 43-летнему горожанину позвонил аферист и представился сотрудником безопасности банка. Он убедил потерпевшего, что на его имя пытаются оформить кредит посторонние личности. Чтобы предотвратить операцию, ему необходимо взять заем в банке и как можно скорее перевести деньги на "безопасный счет".



Несмотря на то, что потерпевший множество раз слышал о подобных махинациях, в испуге он поверил лжебанкиру и перевел на указанный счет почти два миллиона рублей. Следствием установлено, что номера, с которых звонили злоумышленники зарегистрированы в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе. ОМВД России Ухты возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ).



Напомним, ранее аферисты, чтобы выманить у жителя Коми деньги, использовали многоходовку с подставными сотрудником банка, следователем и юристом.