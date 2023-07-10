В Коми мошенники использовали многоходовку с подставными следователем и сотрудником банка

В Воркуте мошенники, чтобы обмануть потерпевшего, использовали многоходовку с подставными сотрудником банка, следователем и юристом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жертвой сложной схемы махинации стал 51-летний житель Воркуты. Ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил о якобы совершаемой попытке оформления кредита на имя клиента. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к счетам мужчины, воркутинца убедили в срочном порядке открыть "зеркальный счет" и перевести все средства туда.



Позднее жителю Заполярья поступил еще один звонок. На этот раз его персоной заинтересовались лжеследователь и лжеюрист. Они заявили о зафиксированных на имя воркутинца денежных переводах в недружественную страну и пригрозили уголовным преследованием "за государственную измену". Испуганный мужчина стал уверять аферистов в своей невиновности и признался, что попал под влияние мошенников. После чего злоумышленники предложили потерпевшему пополнить определенный счет для урегулирования вопроса.



Житель Заполярья поверил каждому из собеседников и за неделю оформил кредиты в нескольких банках, занял деньги у родственников. Всего на счета мошенников воркутинец отправил два миллиона 993 тысячи рублей.



Следственный отдел ОМВД России по городу Воркуте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".