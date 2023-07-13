В Сыктывкаре проверят состояние деревьев перед непогодой

В столице Коми сотрудники коммунальных служб проинспектируют состояние деревьев. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на мэрию города. Коммунальщики проверят зеленые наслаждения не только вдоль проезжей части и на общественной территории, но и во дворах.

Как пояснили в администрации, по прогнозу в Коми в ближайшее время ожидаются штормовые ветра. Во время таких природных стихий старые деревья или сухие ветки представляют опасность для горожан. Их может снести порывом ветра на транспорт, проезжую часть или проходящих рядом людей. Все потенциальные риски следует устранить прежде, чем шторм настигнет Сыктывкар, подытожили в организации.



Напомним, вчера, 12 июля, сухой веткой старого тополя разбило лобовое стекло автобуса. Никто из пассажиров в результате аварии не пострадал. Устранить последствия случившегося помогли сотрудники "СПАС-КОМИ".