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В Сыктывкаре из-за столкновения фуры и тепловоза перекрыли дорогу

В Сыктывкаре из-за столкновения фуры и тепловоза перекрыли дорогуФото очевидцев

12 июля в столице Коми случилось ДТП. Столкнулись тепловоз и автомобиль с грузовым прицепом. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности и причины аварии.

Днем в местечке Човью на пересечении автодороги и железнодорожного переезда один из автомобилей не уступил проезд другому. В результате случилась авария — врезались друг в друга фура и тепловоз. 

Как сообщают очевидцы, дорогу из-за этого временно перекрыли. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, дорожного хозяйства и пожарные. 

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет, а дорожное движение уже восстановлено.

Напомним, что 12 июля примерно в 13:00 в центре Сыктывкара автобус въехал в дерево. Пассажиров сразу эвакуировали, пострадавших людей нет. Передняя часть автобуса разбита, а территорию происшествия оградили лентой. 

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