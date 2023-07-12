В Сыктывкаре из-за столкновения фуры и тепловоза перекрыли дорогу
- 16:01 12 июля
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- Екатерина Барандова
12 июля в столице Коми случилось ДТП. Столкнулись тепловоз и автомобиль с грузовым прицепом. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности и причины аварии.
Днем в местечке Човью на пересечении автодороги и железнодорожного переезда один из автомобилей не уступил проезд другому. В результате случилась авария — врезались друг в друга фура и тепловоз.
Как сообщают очевидцы, дорогу из-за этого временно перекрыли. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, дорожного хозяйства и пожарные.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет, а дорожное движение уже восстановлено.
Напомним, что 12 июля примерно в 13:00 в центре Сыктывкара автобус въехал в дерево. Пассажиров сразу эвакуировали, пострадавших людей нет. Передняя часть автобуса разбита, а территорию происшествия оградили лентой.
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