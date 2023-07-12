В Сыктывкаре из-за столкновения фуры и тепловоза перекрыли дорогу

12 июля в столице Коми случилось ДТП. Столкнулись тепловоз и автомобиль с грузовым прицепом. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности и причины аварии.

Днем в местечке Човью на пересечении автодороги и железнодорожного переезда один из автомобилей не уступил проезд другому. В результате случилась авария — врезались друг в друга фура и тепловоз.

Как сообщают очевидцы, дорогу из-за этого временно перекрыли. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, дорожного хозяйства и пожарные.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет, а дорожное движение уже восстановлено.