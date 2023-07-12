В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Валерием Артеевым
- 10:00 12 июля
- 12+
- Служба новостей
Фото пресс-службы главы Коми
В Свято-Стефановском храме прошла церемония прощания с геройски погибшим в ходе СВО Валерием Артеевым. В ней принял участие лично глава Коми Владимир Уйба.
Руководитель региона рассказал, что погибший родился в Инте в 1994 году. Он окончил индустриальный техникум в столице Коми, отслужил армии и осел со своей семьей в Сыктывкаре. Когда была объявлена частичная мобилизация, Артеев ушел на СВО, где геройски погиб в Донецкой республике 29 июня 2023 года.
Напомним, 11 июля стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погибли еще двое жителей Республики Коми. Сержант Алексей Бадаев и рядовой Семен Размыслов.
...