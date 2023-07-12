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В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Валерием Артеевым

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Валерием АртеевымФото пресс-службы главы Коми

В Свято-Стефановском храме прошла церемония прощания с геройски погибшим в ходе СВО Валерием Артеевым. В ней принял участие лично глава Коми Владимир Уйба.

Руководитель региона рассказал, что погибший родился в Инте в 1994 году. Он окончил индустриальный техникум в столице Коми, отслужил армии и осел со своей семьей в Сыктывкаре. Когда была объявлена частичная мобилизация, Артеев ушел на СВО, где геройски погиб в Донецкой республике 29 июня 2023 года.

Напомним, 11 июля стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погибли еще двое жителей Республики Коми. Сержант Алексей Бадаев и рядовой Семен Размыслов.

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