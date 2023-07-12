Сначала потеплеет, а потом разразится гроза: синоптики рассказали о погоде 12 июля в Коми

Как рассказали синоптики Коми ЦГМС, 12 июля в Сыктывкаре ожидается +23...+25 °C, а к вечеру разразится дождь и гроза.

В Объячево также резко потеплеет до +24...+26 °C, кратковременный дождь, гроза. В Троицко-Печорске +21...+23 °C, облачно с прояснениями.