Сначала потеплеет, а потом разразится гроза: синоптики рассказали о погоде 12 июля в Коми
- 09:20 12 июля
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- Служба новостей
Как рассказали синоптики Коми ЦГМС, 12 июля в Сыктывкаре ожидается +23...+25 °C, а к вечеру разразится дождь и гроза.
В Объячево также резко потеплеет до +24...+26 °C, кратковременный дождь, гроза. В Троицко-Печорске +21...+23 °C, облачно с прояснениями.
В Ухте и Вуктыле +19...+21 °C, небольшой дождь, а в Усть-Цильме +16...+18 °C и без осадков.
В Печоре +17...+19 °C, днем небольшой дождь. Также +17...+19 °C в Инте и Усинске.
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