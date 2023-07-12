В Усть-Куломском районе на ремонт центральной больницы потратят 1,2 миллиона рублей

В Усть-Куломском районе на капитальный ремонт центральной больницы потратят 1,2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Госзакупок.



В медучреждении планируют выполнить капитальный ремонт крыльца, установить новую дренажную систему для отвода ливневых и грунтовых вод здания. Подрядчик должен уложиться в сумму 1227700 рублей и завершить все работы в течение двух месяцев со дня заключения контракта. Кроме этого, дополнительные 360 тысяч рублей ЦРБ отдаст за составление проектно-сметной документации приточно-вытяжной вентиляционной системы с оборудованием венткамеры.



Напомним, ранее на ремонт Эжвинской городской больницы из бюджета запланировали выделить почти 900 миллионов рублей. Как пояснили в Минздраве Коми, медучреждение собираются сделать образцово-показательным, поэтому кроме ремонта в больнице обновят оборудование, а сотрудников отправят на дополнительное профобучение.