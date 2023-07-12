В Воркуте местные жители организовали в своей квартире наркопритон

В Воркуте перед судом предстанут два местных жителя, организовавших в своей квартире дезоморфиновый наркопритон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.



По информации ведомства, ранее судимые жители Воркуты 1980 и 1982 года рождения в течение трех месяцев, с марта по май 2023 года, предоставляли свою квартиру наркозависимым знакомым для употребления запрещенных средств. Как после показала экспертиза, посетители притона употребляли дезоморфин. При обыске правоохранители обнаружили посуду с налетом вещества, ватные тампоны, шприцы, лезвия, используемые при употреблении этого наркотика.



Фигурантов подозревают в организации либо содержании притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 232 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. В настоящий момент воркутинцы находятся под домашним арестом.