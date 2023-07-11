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Алексей Просужих покинет должность зампреда правительства Республики Коми

Алексей Просужих покинет должность зампреда правительства Республики Коми

Заместитель председателя правительства Коми Алексей Просужих покидает свой пост. Об этом сообщил "Комиинформ".

Сейчас Алексей Просужих ушел в отпуск, после чего последует его увольнение. Он трудился в должности зампреда правительства региона с 15 февраля 2022 года. В качестве зампреда он занимался координацией работы по внутренней политике государства и ее реализации.

Напомним также, на днях заместитель главы администрации столицы Коми Александр Можегов прокомментировал сообщения о своем увольнении, которые появились в сети. Ранее начали распространяться слухи о том, что он отправляется на специальную военную операцию.

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