Алексей Просужих покинет должность зампреда правительства Республики Коми

Заместитель председателя правительства Коми Алексей Просужих покидает свой пост. Об этом сообщил "Комиинформ".

Сейчас Алексей Просужих ушел в отпуск, после чего последует его увольнение. Он трудился в должности зампреда правительства региона с 15 февраля 2022 года. В качестве зампреда он занимался координацией работы по внутренней политике государства и ее реализации.