Алексей Просужих покинет должность зампреда правительства Республики Коми
- 16:10 11 июля
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- Служба новостей
Заместитель председателя правительства Коми Алексей Просужих покидает свой пост. Об этом сообщил "Комиинформ".
Сейчас Алексей Просужих ушел в отпуск, после чего последует его увольнение. Он трудился в должности зампреда правительства региона с 15 февраля 2022 года. В качестве зампреда он занимался координацией работы по внутренней политике государства и ее реализации.
Напомним также, на днях заместитель главы администрации столицы Коми Александр Можегов прокомментировал сообщения о своем увольнении, которые появились в сети. Ранее начали распространяться слухи о том, что он отправляется на специальную военную операцию.
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