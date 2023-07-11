Замруководителя мэрии Сыктывкара опроверг информацию о своем увольнении
- 10:30 11 июля
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- Служба новостей
rkomi.ru
Первый заместитель главы администрации столицы Коми Александр Можегов прокомментировал массовые сообщения о своем увольнении, которые появились на днях в сети. Об этом сообщает БНК.
Как рассказал замруководителя Сыктывкара, он продолжает работу и никакого заявления на увольнение не писал. Сейчас он занят вопросами городского хозяйства, а также является главой совета директоров компании-перевозчика "Комиавтотранс".
Ранее в соцсетях появилась информация, что Можегов увольняется из мэрии и отправляется на специальную военную операцию.
Кстати, недавно руководитель республики Владимир Уйба назначил нового заместителя председателя правительства региона, министра строительства и ЖКХ Коми Андрея Чибисова.
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