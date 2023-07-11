Замруководителя мэрии Сыктывкара опроверг информацию о своем увольнении

Первый заместитель главы администрации столицы Коми Александр Можегов прокомментировал массовые сообщения о своем увольнении, которые появились на днях в сети. Об этом сообщает БНК.

Как рассказал замруководителя Сыктывкара, он продолжает работу и никакого заявления на увольнение не писал. Сейчас он занят вопросами городского хозяйства, а также является главой совета директоров компании-перевозчика "Комиавтотранс".