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Замруководителя мэрии Сыктывкара опроверг информацию о своем увольнении

Замруководителя мэрии Сыктывкара опроверг информацию о своем увольненииrkomi.ru

Первый заместитель главы администрации столицы Коми Александр Можегов прокомментировал массовые сообщения о своем увольнении, которые появились на днях в сети. Об этом сообщает БНК.

Как рассказал замруководителя Сыктывкара, он продолжает работу и никакого заявления на увольнение не писал. Сейчас он занят вопросами городского хозяйства, а также является главой совета директоров компании-перевозчика "Комиавтотранс".

Ранее в соцсетях появилась информация, что Можегов увольняется из мэрии и отправляется на специальную военную операцию.

Кстати, недавно руководитель республики Владимир Уйба назначил нового заместителя председателя правительства региона, министра строительства и ЖКХ Коми Андрея Чибисова.

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